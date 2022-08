Luciana Gimenez - Reprodução/Instagram

Rio - Luciana Gimenez abriu detalhes de sua vida em entrevista para a revista Quem. A apresentadora relembrou a decisão de voltar a morar no Brasil após o nascimento de seu primeiro filho, Lucas Jagger, de 23 anos, fruto da relação com Mick Jagger.

"Nunca precisei de homem nenhum para me sustentar, nem meu pai depois de certa idade. Então, meti as caras e vim tentar a vida no Brasil. As pessoas gostam de falar isso, porque é uma forma de tentar me diminuir como mulher e ser humano", afirmou.