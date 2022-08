Ivete Sangalo se recupera de cirurgia: ’Mainha está zero bala’ - Reprodução Internet

Publicado 12/08/2022 10:10 | Atualizado 12/08/2022 10:13

Rio - A cantora e apresentadora Ivete Sangalo postou no Instagram, nesta sexta-feira, uma foto em que aparece no hospital após passar por uma cirurgia. Ela não contou o motivo da operação, mas agradeceu a equipe que cuidou dela pelo sucesso do procedimento.

"Sucesso total na cirurgia ! Obrigada ao Dr. Paulo Fiuza e sua grande experiência, toda sua equipe, todos os enfermeiros e profissionais do @hospitalalianca por todo cuidado e carinho!!! Mainha está zero bala", comemorou a cantora.

Recentemente, Ivete havia sido flagrada usando uma tipoia no aeroporto ao retornar de uma viagem ao Chile acompanhada por seu filho mais velho, Marcelo. Em março, a cantora também esteve em Aspen, nos Estados Unidos, um dos destinos favoritos das pessoas que gostam de esquiar e de esportes na neve.