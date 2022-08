Famosos prestigiam abertura do Festival de Cinema de Gramado

Rio - Artistas se reuniram, nesta sexta-feira, para a abertura do 50º Festival de Cinema de Gramado, no Rio Grande do Sul. Dira Paes e Marcos Palmeira, a Filó e o Zé Leôncio do remake de 'Pantanal', chegaram cedo ao evento, estando o ator acompanhado de sua esposa, Gabriela Gastal. Nomes como Bárbara Paz, Zeca Camargo e Tarcísio Filho passaram pelo tapete vermelho vestindo agasalhos para enfrentar o frio da serra gaúcha.

Quem também marcou presença no evento foi Jéssica Ellen, junto com o noivo, Dan Ferreira, com quem espera seu primeiro filho. Os dois combinaram looks criados com peças inteiramente na cor branca. O ator Nando Cunha e a veterana Bete Mendes, de 73 anos, foram outros artistas que posaram para os fotógrafos antes de prestigiar a exibição dos filmes que concorrem ao tão sonhado Kikito, nome da estatueta entregue aos vencedores.

O Festival de Gramado teve início nesta sexta-feira e vai até o dia 20 de agosto, quando acontece a cerimônia de premiação. Além da mostra competitiva de longa-metragens, o evento ainda conta com a realização de oficinas e debates em sua primeira edição aberta ao público presencial após ter sido promovido em formato online por dois anos seguidos.

