Anitta mostra bastidores de novo clipe com MalumaReprodução/Instagram

Publicado 12/08/2022 18:48

Rio - Anitta e Maluma têm uma história de encontros e desencontros, e o novo capítulo dela foi ao ar nesta quinta-feira (11), com a nova música da dupla, intitulada "El que espera". Seis anos depois da colaboração em "Sim ou não", os artistas animaram os fãs com a reaproximação entre os dois.

Com clipe gravado em Ibiza, a faixa era uma das mais aguardadas do álbum "Versions of Me" de Anitta, lançado em abril deste ano, mas ficou guardada para a versão de luxo do disco, ainda sem data para chegar às plataformas digitais. O lançamento de "El que espera" marca uma nova fase para os fãs dos artistas, chegando junto com o vídeo disponibilizado nesta quinta-feira, em que Anitta e Maluma fazem par romântico.

O cantor colombiano fez sucesso nas paradas brasileiras em 2016, com seu primeiro hit em parceria com a Poderosa, o single "Sim ou não". Essa foi a segunda parceria internacional da carreira da cantora, que não parou por aí e coleciona 'feats' fora do Brasil, com uma lista que já passa de dez estrelas de outros países.

Nos anos seguintes, a dupla enfrentou uma relação conturbada com desentendimentos públicos, brigas e possíveis affairs, até que, em 2017, pararam de se seguir nas redes sociais. Depois dos boatos de um suposto desafeto, eles voltaram a aparecer juntos em 2018. Neste ano, quando oficializaram o 'feat' que estava por vir, Anitta e Maluma finalmente consagraram a amizade.

"Onde estão os Malunitters?? Meu videoclipe com Maluma vai ser lançado amanhã e vai ter tudo que vocês pediram (risos), mas também já podem ouvir um trecho exclusivo da nossa música no TikTok", disse Anitta, em inglês

Confira reações do público:

Eu assim vendo a Anitta e o Maluma em el que espera. Olha murda, nada pessoal, mas o amor da vida dela é ele! pic.twitter.com/alvmSG4OwA — leonder (@gpdorj) August 12, 2022