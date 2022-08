Sandy e Junior - Reprodução/Instagram

Sandy e JuniorReprodução/Instagram

Publicado 12/08/2022 18:47 | Atualizado 12/08/2022 18:53

Rio - Sandy e Junior entraram com uma notificação, nesta quinta-feira (11) contra a Associação Brasileira de Música e Artes (Abramus) e o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) por conta do registro de uma música feita no nome dos cantores em em 6 de agosto de 2022.

fotogaleria

De acordo com a assessoria de imprensa da cantora, nenhuma canção foi patenteada por seu escritório sob o título "Pra Ter o Seu Amor". A situação foi descoberta por fãs da ex-dupla, que passaram a especular uma nova parceria entre os irmãos.

"A assessoria de imprensa da cantora Sandy reitera que nenhum fonograma foi registado por seu escritório sob o título Pra Ter o Seu Amor, tampouco qualquer música inédita em parceria com seu irmão, Junior Lima. O gestor responsável por todos os registros de obras fonográficas tanto de Sandy quanto de Junior Lima já notificou a Abramus (órgão responsável pelos registros de ambos os artistas ao Ecad), bem como o próprio Ecad, pedindo a imediata retirada de tal registro, bem como apuração sobre o ocorrido", diz o comunicado.