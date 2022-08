Léo Santana preparou jantar para a esposa, Lorena Improta - Reprodução/Instagram

Léo Santana preparou jantar para a esposa, Lorena Improta Reprodução/Instagram

Publicado 12/08/2022 17:41

Rio - Lorena Improta dividiu com os seguidores alguns cliques do jantar surpresa organizado por seu marido, Léo Santana. O cantor e a influenciadora aproveitaram a noite enquanto a filha Liz, de 10 meses, dormia. A união do casal foi oficializada em fevereiro do ano passado.