Neymar deixa curtida em foto de modelo e namorado da musa se pronuncia - Reprodução

Neymar deixa curtida em foto de modelo e namorado da musa se pronunciaReprodução

Publicado 12/08/2022 15:59

Rio - Após o suposto fim do namoro com Bruna Biancardi , Neymar Jr. agitou as redes sociais, nesta sexta-feira, ao curtir os Stories da modelo Larissa Scherrer, no Instagram. Isso porque a curtida foi exposta pelo namorado da influenciadora, o fotógrafo Rafael Duarte, que reagiu à interação com muito bom humor.

fotogaleria

"Gente, o Neymar também curte os Stories da mulher de vocês? Neymar, eu te amo, sou seu fã, velho, curte o meu também", disparou o rapaz, enquanto a namorada mostrava a curtida. "O único que tem moral é o menino Ney. Pode curtir, mas traz o hexa", continuou Rafael, citando a Copa do Mundo, que acontece no Catar, em novembro deste ano.

Pouco depois, o fotógrafo voltou a atualizar seus Stories afirmando que o craque do Paris Saint-Germain havia se explicado para Larissa: "Gente, está tudo explicado, Ney já respondeu para a minha namorada. Ele disse que foi sem querer e eu acredito. Tranquilo, Ney, você pode, é meu ídolo", declarou Rafael, que também brincou com a quantidade de mensagens que a amada recebeu com a repercussão. "Agora pronto (risos). Minha mulher tá 'extourada', tô f*dido. Só não posso deixar ela ir pra Paris que eu perco", brincou.

A própria modelo também fez questão de se pronunciar em suas redes sociais e falou sobre a resposta que teve do jogador de futebol: "Pronto, gente, está respondido. Quem nunca curtiu os Stories sem querer? Poxa! Mas será que o 'sem querer' foi, tipo, ele curtiu, mas depois soube que eu namorava?", provocou Larissa.

Na última quarta-feira, o jogador de futebol Neymar usou o Instagram para ironizar os boatos de que teria terminado seu namoro com a influenciadora digital Bruna Biancardi. "Rá, rá, rá. Ri, ri, ri. Faladores de plantão... falador passa mal, hein? Cuidado, papai", disse o jogador, sem dizer a que se referia.

Confira: