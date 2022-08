Bella Campos estaria vivendo um romance com Gabigol - Reprodução Internet

Publicado 12/08/2022 09:50 | Atualizado 12/08/2022 09:54

Rio - A atriz Bella Campos, que interpreta a personagem Muda em "Pantanal", e o jogador de futebol Gabigol voltaram a ser alvo de rumores sobre um possível romance.

fotogaleria

Os boatos ganharam força depois que um torcedor reconheceu Bella ao lado dos pais do jogador do Flamengo durante uma partida contra o Corinthians, no Maracanã. A foto está circulando no Twitter e os fãs já "shippam" o casal.

Em julho, Bella e Gabigol já haviam posado juntos ao lado da atriz Duda Santos, que está no elenco da novela "Travessia", que vai substituir "Pantanal" no horário nobre da TV Globo. Com a nova foto, os internautas já falam em namoro nas redes sociais.