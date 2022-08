Rita Lee e o filho - Reprodução do Instagram

Publicado 12/08/2022 11:14

Rio - Rita Lee surgiu em um clique raro ao lado do filho João, de 43 anos, em uma foto publicada no Instagram, na noite desta quinta-feira. A cantora de 74 anos, que está com o câncer de pulmão em remissão desde abril deste ano, apareceu com os cabelos curtinhos e grisalhos na imagem.

"Rita, Juca e Mika", escreveu a artista na legenda, se referindo também a gatinha que aparece na foto. Além de João, Rita também é mãe de Beto, de 45, e Antônio, de 41, todos frutos de seu casamento com Roberto de Carvalho.