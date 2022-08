Carol Peixinho visita Presidente Prudente e conhece os pais de Thiaguinho, Glória e João - Reprodução Internet

Carol Peixinho visita Presidente Prudente e conhece os pais de Thiaguinho, Glória e JoãoReprodução Internet

Publicado 12/08/2022 07:59

Rio - A ex-BBB Carol Peixinho visitou pela primeira vez a cidade de Presidente Prudente, em São Paulo, onde seu namorado, o cantor Thiaguinho, está lançando seu novo álbum, "Meu nome é Thiago André". Ela postou no Instagram, nesta quinta-feira, uma foto em que aparece com o artista e seus pais.

fotogaleria

"Quinta-feira incrível. Dia de conhecer a tão famosa Prudente ao lado dessa família especial! Dia de celebrar os 20 anos de carreira de Thiago! Dia de lançamento do novo álbum! Dia de visitar a exposição! Quanta coisa boa vivida hoje! Arrebenta neste nosso projeto, meu amor", escreveu Carol na legenda da foto.

Thiaguinho e Carol Peixinho assumiram o namoro no dia 25 de fevereiro deste ano. "Luz para tudo que é lado! No céu, no nosso olhar, no nosso coração. E que seja sempre assim... Iluminado! Felizão com sua luz", escreveu o cantor ao postar uma foto com a ex-BBB nas redes sociais.

"Minha felicidadezona de todo dia", respondeu Carol Peixinho ao compartilhar a mesma imagem.