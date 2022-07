Rita Lee responde perguntas de fãs no Instagram do filho - Reprodução / Instagram

Publicado 14/07/2022 11:04

Rio - A cantora Rita Lee , de 74 anos, que está com o câncer de pulmão em remissão desde abril deste ano, usou a rede social do filho, João Lee, para interagir com os fãs. No Instagram do produtor, a artista respondeu algumas curiosidades dos seguidores e também, falou sobre a possibilidade de um álbum de canções inéditas e da temática de seu novo livro.

"Existe algum projeto de outro livro de memórias que não entraram no primeiro livro?", quis saber um fã. "Existe! Tem livro novo sendo escrito e a caminho", respondeu a artista. "Algum spoiler do livro novo?", perguntou outro. "Sobre o que aconteceu comigo na pandemia", contou.

Ao ser questionada sobre desejar gravar músicas novas, Rita Lee demonstrou estar pensando na possibilidade. "Não é uma má ideia. Ou melhor, é uma boa ideia", afirmou.

Outros fãs perguntaram sobre o "rejuvenescimento" de seu público, alegando que cada vez mais jovens se identificam com a obra dela. "Acho que a criançada vê uma certa honestidade da minha parte e isso faz com que elas gostem de me ouvir. Eu sou uma espécie de Emília do 'Sítio do Pica-Pau Amarelo'", brincou a cantora.

Rita Lee ainda sanou algumas curiosidades dos fãs, falando que seria veterinária ou astrônoma, caso não fosse artista, confirmando que sua exibição "Rita Lee Exhibition" virá para o Rio, e também, contando sobre o processo criativo de nomear um disco, que segundo ela, acontece mais facilmente se houver uma música de nome forte.

Por fim, os seguidores quiseram saber de João Lee, como era conviver com a cantoria diariamente. "Como é viver com um lenda em casa?", enviou um internauta. "Acredite, eu vejo ela antes como mãe. Esqueço quem é. Só depois que li a biografia pela primeira vez que me peguei olhando para ela e pensei: 'Caramba, a pessoa que fez e viveu tudo isso está sentada aqui na minha frente', admitiu o produtor.