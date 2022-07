Roberto Carlos se aborrece durante show no Rio - Beatriz Damy / AgNews

Publicado 14/07/2022 10:45 | Atualizado 14/07/2022 10:56

Publicado 14/07/2022 10:45 | Atualizado 14/07/2022 10:56

Rio - Roberto Carlos ficou chateado com o público presente em seu show no Qualistage, na Zona Oeste do Rio, na noite desta quarta-feira. O cantor de 81 anos se aborreceu com o tumulto na frente do palco antes da música que dá liberação para os fãs ganharem a tão disputada rosa entregue por ele. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista, ao DIA, na manhã desta quinta-feira.

"O Roberto ficou chateado, sim. Normalmente, as fãs correm pra beirada do palco quando ele canta a música 'Como é Grande o Meu Amor Por Você'. Ontem, elas correram quando ele começou a cantar 'Cavalgada', que é uma música antes. E 'Cavalgada' é uma música muito delicada, tranquila. Neste momento, 50, 60 pessoas começaram a correr para a beira do palco. As fãs começaram a dizer: 'Te amo', 'quero uma rosa', 'quero casar com você'. E isso estava tirando a concentração dele naquele momento do número. Ele falou: 'Vocês vieram antes da hora' e voltou a cantar. O pessoal continuou lá. Ele, então, pediu silêncio", informou o representante de Roberto.

O assessor também negou que Roberto tenha terminado o show antes do previsto e entregue as rosas 'de qualquer jeito' para as fãs. "Ele não encerrou o show antes. Ele cantou até o fim, ofereceu o show ao Erasmo Carlos, que estava na plateia. E não teve isso de jogar as rosas de qualquer jeito. Ele beijou e fez a distribuição como sempre faz", comentou o profissional, que acrescentou: "A verdade é que o Roberto é muito perfeccionista. Ele quer que saia tudo perfeito, do jeito que ele idealizou. Aquele só não era o momento delas (fãs) irem para frente do palco. Mas ele fez o show até o final, entregou as rosas. Ele só não está pegando os presentes que os fãs entregam a ele por conta da pandemia da covid-19".