Susana Vieira segue internada em hospital do RioReprodução do Instagram

Publicado 12/08/2022 09:25

Rio - Susana Vieira, de 79 anos, recebeu alta de um hospital em Copacabana, Zona Sul do Rio, na noite desta quinta-feira (11). A atriz estava internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) desde sexta-feira (05), para tratar sequelas da Covid-19 no pulmão. A artista foi diagnosticada com leucemia, em 2015, e por isso necessitou de maior observação.

"Estou muito feliz por estar em casa com meus cachorrinhos! Graças a Deus! Aproveito para agradecer todo amor e carinho que recebi nesse tempo", afirmou Susana, em nota enviada ao Dia, nesta sexta-feira.

A última novela que Susana fez foi 'Éramos Seis', da TV Globo. Na trama, ela interpretava Emília. Ano passado, a artista ganhou um quadro, 'Susana Sem Filtro', no programa 'Se Joga'. Desde o fim da atração, a atriz está afastada da programação global. Recentemente, a artista pediu um emprego para Boninho, diretor da TV Globo. Não demorou muito para os internautas torcerem pela participação dela no 'Big Brother Brasil 23'.