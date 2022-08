Após boatos de término de namoro, Maitê Proença vai à estreia de peça de teatro

Rio - A atriz Maitê Proença prestigiou a estreia da peça "Eu e Você", protagonizada por Denise Fraga, no Teatro Prudential, na Glória, Zona Sul do Rio, na noite desta quinta-feira. Em meio a boatos de que seu namoro com Adriana Calcanhoto teria chegado ao fim, Maitê compareceu ao evento acompanhada por uma amiga. Famosos como Johnny Massaro, Leonardo Brício e Giulia Gam também prestigiaram o espetáculo.

