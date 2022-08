Anitta mostra bastidores de novo clipe com Maluma - Reprodução/Instagram

Anitta mostra bastidores de novo clipe com MalumaReprodução/Instagram

Publicado 12/08/2022 13:05 | Atualizado 12/08/2022 14:06

Rio - Anitta compartilhou com seus seguidores um pouco dos bastidores do novo clipe que está gravando com Maluma, "El que Espera". Nas imagens publicadas nos stories do Instagram, nesta sexta-feira (12), os dois aparecem ao ar livre e em clima de romance, já que na história os cantores interpretam um casal.

fotogaleria

"Agora depois deste vídeo em que somos atores, já quero um filme meu com Juan", disse Anitta.