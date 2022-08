Esposa de Rafael Cardoso, Mari Bridi posa nua e mostra cicatrizes após cirurgias - Reprodução/Instagram/Débora Agualuza

Publicado 12/08/2022 14:47

Rio - A esposa do ator Rafael Cardoso, Mari Bridi, usou as redes sociais para compartilhar um desabafo após realizar cirurgias de retirada de excesso de pele e de redução dos seios. Nesta sexta-feira, a influenciadora compartilhou uma foto em que posa nua, exibindo as cicatrizes que ficaram depois dos procedimentos, e dividiu uma reflexão sobre as marcas em seu corpo.

"Essa semana, uma seguidora me perguntou se tinha valido a pena tirar a pele sobrando do abdômen, em troca ter ficado com uma cicatriz gigante. Isso porque ela também tem muita vontade de fazer, mas fica com dúvidas se a cicatriz não incomodará mais do que o excesso de pele. Como eu sempre digo por aqui, só a gente, e mais ninguém, sabe o que dói e o que incomoda no nosso lugar mais íntimo", começou a filha da jornalista Sônia Bridi, na legenda da publicação.

Em seguida, Mariana continuou: "Para mim, cicatrizes não estão nesse lugar de incômodo, pelo contrário, eu me sinto corajosa quando as vejo! Corajosa por ter feito a cirurgia, mas, principalmente, por não ter sucumbido a pressões externas, de uma sociedade que ainda quer nos definir pelo corpo que temos!", declarou a artista, que ainda abriu o jogo sobre o momento que escolheu para realizar as cirurgias.

"Eu fiz a cirurgia quando eu quis, quando eu achei que estava preparada e sabendo que teria uma cicatriz na região da barriga, que vai de um lado ao outro do quadril, e também no peito, chamada de T invertido", explicou a mãe de Aurora, de 7 anos, e Valentim, de 3, frutos do casamento com Rafael Cardoso.

"Eu sabia que seria assim e encarei com tranquilidade e certeza! Esse ensaio foi feito justamente para mostrar minhas cicatrizes e para dividir com vocês que essas marcas também fazem parte de quem somos, contam nossa história e nos fazem bonitas, fortes, potentes! Cada trajetória, cada passo vivido, devem ser celebrados! Essa sou eu, celebrando meu novo corpo, meus novos passos, pronta para ser representada também assim: uma mulher com marcas! Porque, afinal, todas temos, aparentes ou não!", declarou a artista, encerrando a postagem.

