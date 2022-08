Neymar com a irmã e Bruna Biancardi na última aparição pública do casal - Reprodução Internet

Neymar com a irmã e Bruna Biancardi na última aparição pública do casalReprodução Internet

Publicado 12/08/2022 17:28 | Atualizado 12/08/2022 19:15

Rio - Rafaela Santos entrou em defesa de Neymar Jr. sobre rumores de suposta traição que teria ocasionado o término do relacionamento com Bruna Biancardi. Em uma página de fofocas no Instagram, a irmã do jogador se pronunciou.

"Pelo amor de Deus, posta algo que seja verdade. Vocês não sabem de nada", alfinetou a jovem. Na mesma página, Bruna respondeu uma internauta que acusou a própria Bruna de ter espalhado o boato de traição. "Para de falar besteira, menina. Prova o que você está falando, então", desafiou a influenciadora.



As especulações à respeito do fim do namoro de Neymar e Bruna rodam as redes sociais há quase um mês, após o craque aparecer com alguns amigos em um restaurante em São Paulo sem a aliança. Nesta sexta-feira (12), a influenciadora usou seu Instagram para fazer um pronunciamento e por um fim ao assunto.



"Sempre fui muito na minha e vocês sabem disso, mas como toda hora estão me envolvendo em fofocas, prefiro deixar claro por aqui que eu não estou mais em um relacionamento - já faz algum tempo - e não, não houve traição. Não acreditem em tudo que aparece por aí.. Tenho muito carinho por ele e por toda a família! Por favor, parem de envolver meu nome. Obrigada", disse Bruna.