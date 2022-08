Paula Barbosa posta fotos de biquíni para relembrar último dia no Pantanal - Reprodução/Instagram

Publicado 11/08/2022 17:18

Rio - Paula Barbosa, a Zefa do remake de "Pantanal", usou o Instagram para compartilhar fotos do período em que ficou isolada por ser diagnosticada com covid-19. Nos cliques publicados nesta quinta-feira, a atriz de 35 anos posa apenas de biquíni, ostentando o corpão em seu último dia em uma fazenda no Mato Grosso do Sul, onde a novela das 21h foi gravada.

fotogaleria

"#TBT do meu último dia de Pantanal, covidada, tirando fotos artísticas na janela, vendo o tempo passar", escreveu a artista na legenda da publicação. Na ocasião, Paula esteve entre o grupo de pessoas que precisou ficar mais alguns dias na região após o fim das gravações por testar positivo para a doença, enquanto parte do elenco retornou para casa.

Recentemente, Paula Barbosa esteve envolvida em uma polêmica quando Giovanna Gold, a Zefa da primeira versão de "Pantanal", disse ter sido ignorada pela mais nova. Em live no Instagram, a musa dos anos 90 afirmou ter tentado entrar em contato com a artista que assumiu o papel da empregada, mas não teve retorno. "Mandei uma mensagem para ela, desejei boa sorte, mas ela não me falou nem obrigado", alfinetou.

Em resposta, a atriz fez questão de se defender e negou a acusação da veterana: "Não queria dar ibope, mas as pessoas estão me perguntando sobre isso, e eu faço questão de dizer porque sou uma pessoa transparente, não devo nada a ninguém. (...) Lá no comecinho, quando comecei a divulgar que faria a Zefa, ela (Giovanna) comentou uma foto minha e eu respondi o comentário dela, muito feliz e honrada de pegar o bastão", declarou.

