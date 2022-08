Key Alves entrega affair com Rodrigo Mussi - Reprodução do Instagram

Publicado 11/08/2022 16:19 | Atualizado 11/08/2022 16:21

Rio - Key Alves, de 22 anos, contou detalhes de seu affair com Rodrigo Mussi, em entrevista ao podcast 'PodDelas', apresentado por Tata Estaniecki e Boo Unzueta, na noite desta quarta-feira. A jogadora de vôlei revelou que encontrou com o ex-BBB na noite em que ele sofreu um grave acidente de carro, no final de março, após eles trocarem mensagens por alguns meses através das redes sociais.

"Ele chegou à minha casa às 2h da manhã. A gente se viu e foi incrível! Eu tinha acabado de terminar [um namoro], não estava querendo nada sério com ninguém, e ele falava de relacionamento sério. A gente conversou e deitado para dormir, ele levantou, às 3h30 da manhã, [dizendo]: 'Eu tenho que ir embora'. Eu falei: 'Fica, está tarde'. Ele disse: 'Vou, preciso trabalhar amanhã cedo'. E saiu. A única coisa que ele falou pra mim foi: 'Você pode estar perdendo o amor da sua vida', fechou a porta da minha casa e foi embora", recordou.

Em seguida, a atleta afirmou como soube do acidente de Rodrigo. "Estava jantando com o Leo Picon e a galera toda em um japa. De repente, eles: 'Você viu o que aconteceu com o Rodrigo? Eu travei naquela mesa. Não acreditei. Minha irmã me ligou. Fui ao banheiro e vomitei tanto, de nervoso! Fiquei muito mal, muito mal mesmo. Não queria que ninguém soubesse [do affair com Rodrigo], nunca quis ficar com caras conhecidos e sair na mídia. Sempre fazia tudo muito escondido", afirmou.

Relembre o acidente

No dia 31 de março, Rodrigo Mussi foi vítima de um grave acidente de carro após sair de um jogo de futebol, em São Paulo. O ex-BBB estava no banco de trás de um veículo solicitado por aplicativo, que acabou colidindo em um caminhão, após o motorista dormir enquanto dirigia. Ele sofreu muitos ferimentos e foi internado no Hospital das Clínicas, onde permaneceu por cerca de um mês, e passou por uma série de cirurgias na cabeça e pernas. Por fim, o gerente comercial foi transferido para um centro de reabilitação, onde realizou sessões de fisioterapia e fono para recuperar as habilidades afetadas pelo acidente.