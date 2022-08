Pérola Faria, Joaquim e Mario Bregieira - Reprodução do Instagram

Publicado 11/08/2022 13:22 | Atualizado 11/08/2022 13:24

Rio - Pérola Faria, de 31 anos, deu à luz Joaquim, na noite desta quarta-feira. O bebê é fruto de seu relacionamento com Mario Bregieira. O anúncio do nascimento do pequeno foi feito pela atriz através do Instagram, nesta quinta-feira. Na publicação, ela mostrou a primeira fotinho do herdeiro.

"Joaquim foi quem nos deu a luz e nos tornou pais. Às 21h21 do dia 10/08/2022, nasceu nosso maior presente de Deus. E por um sinal Dele precisou vir antes ao mundo. Que saibamos ser exemplos e guiá-lo com muita sabedoria, paciência e amor", escreveu a artista na legenda.

Através dos comentários, os amigos do casal vibraram com a notícia. "Bem-vindo, Joaquim! Muita proteção, saúde e amor na sua vida! Parabéns mamãe e papai! Viva", comemorou Larissa Maciel. "Que príncipe, meu Deus. Parabéns, amiga", disse Nicole Bahls. "Pulando aqui de alegria!! Ele é tão lindo, vocês merecem muito! Parabéns casal, todo amor do mundo pra vocês", desejou Fábio Beltrão.