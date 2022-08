Babi Cruz teve o carro roubado durante a madrugada desta quinta - Rede Social

Babi Cruz teve o carro roubado durante a madrugada desta quintaRede Social

Publicado 11/08/2022 13:02 | Atualizado 11/08/2022 13:20



Rio- A mulher de Arlindo Cruz e pré-candidata a Deputada Estadual, Babi Cruz, revelou o susto que sofreu após ter o carro roubado na Rua Itapuã, em Benfica, na Zona Norte, na madrugada desta quinta-feira (11). Segundo Babi, criminosos armados a renderam e levaram além do veículo, celulares e materiais da campanha eleitoral.

“Foi um susto e a sensação é de impotência, mas graças a Deus estou bem. Na hora, nosso carro estava passando por um quebra mola, aí tivemos que diminuir a velocidade, mas tinha um carro parado na rua, ele foi e fechou a gente e dois rapazes saíram armados e nos roubaram. Eles levaram nosso material de campanha, celulares e uma bolsa do segurança que trabalha com a gente”, comentou.



No carro estavam Babi, o segurança e mais um amigo. Ninguém se feriu. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 22º BPM (Maré) foram acionados para uma ocorrência de roubo na localidade e a equipe prestou todo apoio à vítima, levando-a à 21ª DP (Bonsucesso) para o registro da ocorrência.

Perfil de Arlindo Cruz pede ajuda nos Stories para recuperar carro que foi roubado na Rua Itapuã, em Benfica, na noite desta quarta-feira Reprodução Internet

Nas redes sociais, Babi e Arlindo Cruz pedem ajuda para recuperar o veículo que foi roubado. Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para identificar e prender os autores do crime.