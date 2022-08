Thiaguinho no ’Som Brasil’ - Foto: Mauricio Fidalgo / Globo

Rio - Thiaguinho reviveu seus 20 anos de carreira no programa "Som Brasil", exibido na última quarta-feira (11), na TV Globo. Durante o bate papo com Pedro Bial, que comandou a atração, o cantor revelou que teve um problema na garganta no começo da pandemia e precisou realizar alguns procedimentos cirúrgicos.

"Eu fiquei um tempinho sem cantar para ver se melhorava. Pelo contrário, a inflamação só aumentava. Foi o maior desafio da minha vida. É mexer no meu sonho, mexer no que eu mais tenho de precioso", disse. "Em menos de dois meses eu fiz duas cirurgias bem sérias. Eu sentia dor, inchaço e tinha feridas na boca e na parte interna da boca. Ressignificou o canto. De lá pra cá, eu dou cada vez mais valor ao meu instrumento. Eu coloquei a voz e o meu dom em primeiro lugar. Primeiro o que Deus me deu de presente. Depois, o resto", acrescentou.

Em junho de 2020, o artista precisou cancelar uma live após uma inflamação nas pregas vocais. "Gostaria de fazer um vídeo para dizer isso pra vocês, mas estou em repouso vocal. Sim, também fui pego de surpresa. Infelizmente, estou com as pregas vocais bem inflamadas. Coisas que fogem do nosso controle, né? Fiquei bem triste. Já estava todo empolgado com a chance de cantar com vocês, mesmo que de longe. Mas tudo no tempo de Deus."