Datena no Melhor da TardeReprodução de vídeo

Publicado 11/08/2022 11:06

Rio - José Luiz Datena, de 65 anos, contou durante o 'Melhor da Tarde', da Band, nesta quarta-feira, que já teve uma experiência paranormal. O jornalista brincou ao dizer para Cátia Fonseca que recebeu um espírito em sua casa, já que tinha uma porta do local que abria sozinha.

O assunto surgiu quando Cátia disse que enviaria uma sopa para o colega de emissora. "Só está você com a Matilde em casa?", perguntou ela ao Datena, se referindo a esposa dele. "Está bom. Não tem ninguém em casa. As netas chegam amanhã. Foi um arquiteto lá em casa e falou: 'Aqui a gente podia fazer uma sala para receber'. Eu falei: 'Meu irmão, eu não sou espírita, não recebo ninguém aqui, não'", disse o apresentador do 'Brasil Urgente', aos risos.

Logo depois, Datena deu mais detalhes sobre sua experiência com espíritos. "Sabe que tinha uma porta que eu via abrir? Abria, mas depois de um certo tempo, acho que a pessoa [espírito] foi embora, não abria mais. Mas eu via ela abrindo direitinho". Cátia reagiu a declaração do jornalista. "Sabe o que deve ter acontecido? Ele seguiu a vida do outro lado".

Datena, então, rebateu: "Nos primeiros dias, eu me arrepiava, depois levei numa boa. Falava: 'Pode entrar'. Não gosto de conversar nem com gente viva, imagina com gente morta. Não ia perguntar nada para quem está do outro lado. Vai que o cara fala: 'vamos ter uma conversa aqui em cima ou aqui embaixo'. Deus me livre e guarde".

Veja o vídeo: