Luan Santana e Luísa Sonza celebram parceria em Coração CiganoPedro Araujo / Divulgação

Publicado 11/08/2022 05:00

Rio - Unir dois ícones em uma só música é sucesso na certa. É o caso de 'Coração Cigano', de Luan Santana, de 31 anos, com a participação de Luísa Sonza, de 24, lançada na noite desta terça-feira. Em menos de 24h o clipe da canção já teve quase três milhões de visualizações no Youtube. Com uma pegada sensual e latina, o hit, que conta a história de uma pessoa que sofre por amor, foi feito há dois anos. No entanto, o cantor esperou o melhor momento para mostrá-la ao público.

"O que eu infernizei esse Luan Santana em dois anos pra lançar essa música, não está escrito. Comecei a mostrar a música pra minha família e me perguntavam: 'Não vai lançar?', 'O que aconteceu?'. Eu: 'Gente, calma, o Luan vai lançar em algum momento'. Esse momento chegou", revela Luísa. Luan, então, explica a demora: "A gente viu a necessidade dela ser ao vivo. A 'Coração Cigano' é aquela música que você escuta e fica cantando no chuveiro, quando deita na cama. A história da música é longa, e mesmo assim é chiclete. Queria que as pessoas cantassem essa música, que tivesse grito, galera. Enxergo ela como uma música de arena. Por isso o momento certo é agora".

O sertanejo também destaca que pensou em Luísa para dividir os vocais com ele assim que compôs a canção, inspirada em 'Señorita', de Shawn Mendes e Camila Cabello. "A gente vem namorando um feat desde de a época da live que a gente fez com a Giulia Be (no ano passado). Acabei compondo essa música e pensei que combinaria demais com a Luísa, porque ela tem um ritmo quente, tem uma melodia latina, molinha, gostosa, sensual e romântica ao mesmo tempo. A gente achou um ponto de intersecção, que namora com o pop, o sertanejo, o arrocha", afirma.

Luísa comemora a parceria com o amigo de longa data. "Ele foi o primeiro artista que me abraçou. Acho que ele sabia o quanto eu amava esse tipo de música e como quero ter esse tipo de canção cada vez mais presente na minha carreira e na minha vida, depois de passear no pop e no funk. Sempre me considerei uma cantora de baile, que canta todos os tipos de música. Essa é minha raiz. Essa música, pra mim, é algo super natural de cantar. Eu amo, me faz sentido e me agrada demais. 'Coração Cigano' tem uma pegada sensual, pra frente. Você dança, tem vontade de escutar a letra, a interpretação", acredita.

Luan não fica atrás e rasga elogios à cantora. "Desde o primeiro momento lá naquele quarto de hotel em Cuba que a gente pegou o violão, olhou para a câmera e cantou junto, eu já vi que você tinha uma estrela, e uma doçura misturada com sensualidade na medida perfeita e eu sabia que o Brasil não ia demorar para conhecer você, se emocionar com você. Sou feliz com o sucesso que você faz. Eu quero que você saiba que sou apaixonado por ter sua vida fazendo parte da minha vida, sua amizade. Quero agradecer você em nome do Brasil inteiro por esse talento e por ser uma menina tão incrível".

E tudo indica que a parceria musical dos dois não para por aí. A loura deixou claro que a próxima canção deles virá a partir de um convite dela. Luísa ainda se diverte ao citar sua parte preferida em 'Coração Cigano'. "A que eu grito. Amo gritar (risos). É na parte que diz: 'fez acampamento em outro coração'. Pra mim, o agudo tem muito a ver com o sentimento, é o grito, é o mais forte que você consegue expressar o sentimento. Ele tem a ver com a raiva, uma raiva doída, que vem da tristeza... Ali é a explosão de sentimentos, do que a música quer dizer".

Processo de composição

Com 15 anos de carreira, Luan afirma que compor é uma das coisas que mais gosta na profissão. "O que mais me encanta é contar histórias. Criar elas do zero, de acordo com coisas que você ouve ou imagina como se sentiria dentro delas. Não existe música mais fácil e difícil de compor. A 'Coração Cigano' fala sobre uma pessoa que é desprendida de qualquer tipo de compromisso e a gente conta a história de quem está sofrendo. Uma hora você está de um lado, outra de outro. É como se fosse aceitar um papel em uma novela, um filme, por um momento você passa a viver na pele daquele personagem. Compor é a mesma coisa... E no meio desse processo você tem que imaginar as pessoas cantando. Não pode ser algo que não aconteça com ninguém. Você faz música pra todo mundo", comenta.

Fórmula do sucesso

Dona do hit 'Sentadona' e 'Cachorrinhas', Luísa Sonza diz que não costuma lançar músicas parecidas em períodos próximos. "Errar é repetir a fórmula. A gente organizou tudo pra 'Coração Cigano' vir num momento em que estou com um trabalho muito diferente. Assim fiz em tudo. Depois que lancei 'Modo Turbo', lancei um pagode com o Thiaguinho, o 'Cansar Você'. Lancei 'Sentadona', depois 'Hotel Caro', com o Baco Exu do Blues. Agora, 'Cachorrinhas' e 'Coração Cigano'. Gosto de ter esse contraste em lançamentos muito marcantes e significativos, porque faz com que as músicas não compitam uma com a outra e faça os fãs compararem elas", revela a cantora, que mostra sua versatilidade como artista.

Hits para aplicativos

Estourados, Luan Santana e Luísa Sonza também comentam que não fazem música pensando em viralizar em redes sociais, como o Tik Tok. "Tem muito lance de verdade. Não consigo fazer Tik Tok. É um trem que é muito distante de mim. Se fizesse, ia parecer muito forçado. O aplicativo é mais uma ferramenta. Sua música está ali, massa, mas não é um negócio que faz parte da minha vida ou me identifico. Nunca fiz música pensando em Tik Tok, mas se ela vai pra lá depois, legal, porque está em mais lugares", avalia o sertanejo.

Luísa reforça: "É importante estar atento ao que está acontecendo, mas, não faço música ou coreografia pensando em Tik Tok. Porém, consigo enxergar quando alguma música que fiz ou fizeram faz sentido para (o aplicativo). Sabia que 'Cachorrinhas' ia acontecer desse jeito, no entanto, não fiz pensando nisso".