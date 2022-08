Na reta final da gestação, Isabella Scherer passeia em São Paulo

Rio - Isabella Scherer ganhou a companhia do namorado e da mãe durante um passeio pela Rua Oscar Freire, em São Paulo. A atriz, que está prestes a dar a luz aos gêmeos, Mel e Bento, frutos da relação com Rodrigo Calazans, usou um conjunto amarelo, jaqueta de couro e óculos de sol.

Nesta semana, a atriz participou de uma campanha para uma marca de produtos para bebês e relembrou o período que ficou internada e quase entrou em trabalho de parto . "Comecei a sentir contrações de treinamento, que começaram a ficar ritmadas. Comecei a falar com o meu médico enquanto elas estavam ritmadas de 20 em 20 minutos. De uma hora para outra, mudou para sete minutos e quando chegou em sete, o médico falou para eu ir para o hospital e esse tempo foi diminuindo. Já estava quase no trabalho de parto prematuro, a gente entrou com medicação e repouso total. Tentei ficar tranquila, mas foi com certeza a semana mais difícil", desabafou.