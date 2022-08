João Figueiredo corta o dedo durante gravação de reality - Reprodução do Instagram

Rio - João Figueiredo, de 23 anos, sofreu um acidente na cozinha do reality 'Rolling Kitchen Brasil', do GNT, que estreia dia 18 de agosto. O apresentador Paulo Vieira contou que o marido de Sasha Meneghel se atrapalhou usando uma faca e cortou o dedo da mão durante as gravações da segunda temporada do programa. Ele foi socorrido às pressas pela equipe médica, mas, devido a profundidade do corte, precisou levar seis pontos.