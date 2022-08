Rodrigo Faro surge caracterizado com Silvio Santos - Reprodução do Instagram

Publicado 10/08/2022 15:29

Rio - Rodrigo Faro, de 48 anos, mostrou uma foto inédita caracterizado como Silvio Santos, de 91 anos, no Instagram, nesta quarta-feira. Na publicação, o apresentador comemorou o fim das gravações do filme 'Sequestro', dirigido por Marcelo Antunes, baseado no episódio em que o dono do SBT e sua filha, Patrícia Abravanel, foram feitos de refém por um criminoso, em 2001. O longa ainda não tem data de estreia.

"Fim de uma jornada puxada, difícil, exaustiva… 40 dias filmando e apresentando meu programa simultaneamente e sem parar. Longe da família, dos amigos…Um cuidado maluco com a voz, o corpo, o personagem", começou ele.

"Gravar até tarde o 'Vai dar Namoro', chegar em casa morto e ainda ter que decorar texto pro filme que começaria a gravar às sete da manhã do dia seguinte…(o carro me pegava todo dia às 6 da manhã). Eram três horas de caracterização, ensaios das coreografias pro 'Dança Gatinho', tudo junto…Que loucura, meu Deus", continuou.

Por fim, Rodrigo disse que o todo o esforço valeu a pena. "Mas apesar do cansaço, essa foi uma jornada muito linda e emocionante. Tudo valeu muito a pena. Uma honra, uma felicidade de poder homenagear meu maior ídolo na TV! Obrigado meu Deus e minha família pela força! Aguardem".

O filme "Sequestro" marca o retorno de Rodrigo Faro como ator, após passar quase 15 anos afastado da atuação. O último papel que o famoso assumiu foi do tenente Wallace na novela "Chamas da Vida", da Record TV, em 2008. Antes disso, o galã ficou conhecido por se destacar em novelas da Globo como "O Cravo e a Rosa" e "América".