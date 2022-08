Fernanda Souza, Thiaguinho e Carol Peixinho - reprodução do instagram

Publicado 10/08/2022 13:07

fotogaleria Durante a conversa, a apresentadora relembrou um passeio que fez com o artista e a ex-esposa, a atriz Fernanda Souza. ara assistir a um jogo da Seleção na Copa das Confederações. Ana Maria ainda pontuou que eles assistiram ao jogo ao lado dde Angélica e Luciano Huck. "Um beijo pra Angélica, pro Luciano e pra Fernanda", disse Thiaguinho.

Atualmente em um relacionamento com Carol Peixinho, admitiu que presa pela discrição. "Sou reservado. Sempre fui muito quieto, apesar de viver da música. Na minha vida, sou mais quietinho", disse ele que, no fim do programa também mandou um recado para a namorada. "Quero mandar um beijo para Carol também. Ela é uma pessoa muito importante para mim", afirmou.

Separados desde outubro de 2019, - após quatro anos de casamento - Fernanda e Thiaguinho continuam sendo bons amigos. O cantor assumiu o namoro com Carol Peixinho no início deste ano, seguido por Fernanda Souza que iniciou um relacionamento com Eduarda Porto.