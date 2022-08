Thiaguinho - Mauricio Fidalgo/ TV Globo

ThiaguinhoMauricio Fidalgo/ TV Globo

Publicado 10/08/2022 05:00

Rio - Um dos maiores nomes do samba e do pagode, Thiaguinho canta e encanta o público há 20 anos. A evolução musical do artista de 39 anos foi acompanhada de pertinho pelos brasileiros. Aos 19 anos, ele participou do programa musical 'Fama', em 2002, na TV Globo. No ano seguinte, ele assumiu os vocais do Exaltasamba, grupo que integrou por nove anos (2003-2012) e gravou dez álbuns. Na carreira solo, lançou 11 álbuns com milhares de cópias vendidas e uma série de prêmios, inclusive, indicação ao Grammy Latino. Com uma carreira consolidada e o carisma de poucos, a emissora preparou o ‘Som Brasil apresenta: Meu Nome é Thiago André’, em homenagem ao cantor, que irá ao ar nesta quarta-feira após ‘Pantanal’.



“Poder ter um especial na TV Globo, onde tudo começou, 20 anos depois, é uma realização. Eu sempre quis ser músico, nunca tive outro foco. Queria um dia gravar um CD, ir em programas de TV, ir no rádio. Hoje, depois de tantos álbuns e conquistas, sinto uma alegria difícil de descrever. Sempre pensei ‘se eu puder viver de música o tempo todo na minha vida, eu prefiro’. Para mim, sempre foi a música minha motivação, nunca tive outra coisa”, comemora Thiaguinho.

O programa, que foi criado em 1981 e teve sua última temporada exibida em 2013, retornará com um formato diferente: terá palco de um lado, um camarim de outro e diferentes cenários. Pedro Bial conduzirá as entrevistas com o cantor relembrando detalhes da vida pessoal e profissional do artista. “Thiaguinho tem uma história surpreendente, um jeito menino que vai chegando aos pouquinhos, de mansinho. Veio do Centro-Oeste e, de repente, reflete um Brasil do samba, com muita originalidade. Ele vem de uma família com uma história igualmente inspiradora e muito generosa”, afirma o apresentador e jornalista.

E por falar em família, os pais de Thiaguinho, Glória Maria Barbosa e João Barbosa, participam do especial em homenagem ao músico. O artista, então, se declara para os dois e atribui à eles seu sucesso. “Meus pais sempre me indicaram um caminho de sucesso, independentemente do que eu fosse escolher para a minha vida [...], e eu cresci vendo eles o tempo todo fora de casa, buscando uma vida melhor e digna para mim e para a minha irmã, e isso serviu de muita inspiração [...]. Sempre que meu pai se envolveu em algo, foi de maneira entregue. Todos os lugares que eu frequentava ele era o líder, e isso me fez crescer com essa forte referência em casa, é minha inspiração para nunca desistir”, revela.

Além de entrevistas, o programa, claro, terá muita música. Após relembrar a trajetória profissional de Thiaguinho, Glória Maria vai se apresentar pela primeira vez na televisão ao lado do filho. Os dois vão cantar a música “Fascinação”, acompanhados apenas de piano. O momento será cheio de emoção. O outro convidado especial é Péricles. O pagodeiro divide os vocais com o amigo nos hits “Jogo da Sedução/Livre Pra Voar” e “Tá Vendo Aquela Lua”.

Thiaguinho, então, frisa que Péricles foi uma de suas grandes referências na carreira. “Eles me escolheram para fazer parte do Exaltasamba, e me deixaram muito honrado, muito feliz. Fiz aula de canto, interpretação e eu prestei muita atenção nele, na maneira como ele cumprimentava as pessoas nos shows, se comportava nos palcos. Ele serviu de referência para o artista que sou hoje, até meu pai agradeceu a ele por ser esse representante na minha carreira”, conta o homenageado. “Nossa sintonia só aumenta com o tempo. A gente saiu do grupo em 2012, e, dez anos depois, somos mais amigos ainda”, complementa.

No 'Som Brasil', o público também vai poder conferir os principais sucessos de Thiaguinho como “Caraca, Muleke”, “Falta Você” e “Ousadia e Alegria”, num palco com banda completa. Cortes do show comemorativo “Meu Nome é Thiago André”, em que o artista canta suas referências como Gilberto Gil, Cazuza, Djavan, Benito de Paula, Milton Nascimento e outros, também serão exibidos.