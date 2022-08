Músicos de Alcymar Monteiro pedem demissão - Reprodução do Instagram

10/08/2022

Rio - Alcymar Monteiro se envolveu em uma grande polêmica neste fim de semana. O cantor de 72 anos se irritou e humilhou sua banda durante sua apresentação em Santa Terezinha, Pernambuco. O artista deu uma bronca nos músicos e disse que quem tinha que aparecer durante o show era ele. O vídeo do momento viralizou nas redes sociais.

"Aqui quem tem que aparecer sou eu, sou eu quem tem que aparecer. 36 anos de luta. Eu dou essas broncas, porque se não a coisa vira bagunça. [...] O artista sou eu ou não sou? Quem quiser fazer concerto, faça em outro canto. Aqui é forró simples, pro povo. Forró de Luiz Gonzaga", disse Alcymar se dirigindo aos músicos e ao público.

Alcymar Monteiro e seu show de ego pic.twitter.com/14x7lWBqKY — Toritama Ordinario (@torreordinario) August 9, 2022

Nesta terça-feira, Jefferson Silveira, Elexsandro Sandro e Chico Botelho, responsáveis pelos instrumentos trompete, trombone e cavaquinho, anunciaram, no Instagram, que pediram demissão. "É como nesta foto, juntos e unidos, que viemos comunicar nosso desligamento da Banda Forroteria, a qual acompanha o artista Alcymar Monteiro. É com humildade, ensinamentos que nossos pais nos deu, dignidade, respeito ao próximo e profissionalismo. Saímos com a consciência limpa, de cabeça erguida, fortes como sempre, para seguirmos nossos rumos, em busca de nossos sonhos. Agradecemos o apoio de nossos familiares, amigos que sempre estão torcendo pelos nosso sucesso, aos amigos que fizemos durante esse tempo juntos em viagens, aos que nos via tocando, que Deus vos abençoe sempre", dizia a publicação.





Alcymar também se pronunciou sobre o caso através do Instagram. Ele publicou um vídeo pedindo desculpas. "A nossa banda é uma banda maravilhosa e tem músico que faz parte dela, que toca comigo há mais de 30 anos. Peço desculpas pelo que houve, não faz parte do meu eu, da minha personalidade. É muito estresse, muita viagem, show, assédio e tem uma hora que a gente fica exausto. Por isso, estou aqui para pedir desculpas", afirmou o 'Rei do Forró'.