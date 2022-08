Brenda Pavanelli é apontada como novo affair de Neymar - Reprodução Internet

Publicado 10/08/2022 11:56 | Atualizado 10/08/2022 11:59

Rio - A influenciadora digital Brenda Pavanelli, de 25 anos, está sendo apontada como pivô do fim do relacionamento do jogador de futebol Neymar, de 30, com Bruna Biancardi, de 27 . O craque e Bruna, no entanto, ainda não se pronunciaram sobre os boatos. Mas, os internautas já repararam que eles não postam mais fotos juntos e não usam mais o anel de compromisso.