Carmo Dalla Vecchia pega taxi com motorista de 105 anos - Reprodução Internet

Carmo Dalla Vecchia pega taxi com motorista de 105 anosReprodução Internet

Publicado 10/08/2022 19:59

Rio - Carmo Dalla Vecchia pegou um táxi nesta quarta-feira (10), mas não imaginava a viagem no tempo que teria. Para sua surpresa, o motorista estava no auge de seus 105 anos, e contando! O ator registrou o momento no Instagram e seus amigos e seguidores foram à loucura.

fotogaleria

O ex-modelo abriu uma reflexão sobre a prática de trabalho saudável para alguém centenário, e terminou sua fala perguntando o que seus seguidores acham : "Peguei um táxi hoje e esse bonito senhor foi meu motorista. Joaquim, 105 anos. Fiquei com uma mistura de pensamentos. Achei lindo, mas ao mesmo tempo me questionei se trabalhar com 105 anos seria bom e saudável tanto para quem dirige quanto pra quem é conduzido. Mas não quis ser etarista. Pensei que talvez para ele fosse fundamental estar ativo. Não sei responder. O que acham?", questionou.

"Tem certeza?? Não parece ter tantos anos assim, o máximo uns 75 anos", "105 anos nessa forma?? Chocada" e "105 anos?? Se tiver isso está muito bem!!!" foram alguns dos comentários desconfiados deixados pelos internautas que o acompanham.

Outros famosos também reagiram à situação, Giovana Lancellotti disse: "105??? Meu Deus dormiu no formol". Já Rita Guedes foi a primeira a não ficar surpresa e aproveitou para pedir: "Pega a receita dele. Quero chegar aos 105 assim".

Confira: