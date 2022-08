Beyoncé e Jay-Z com Solange Knowles em 2014 e juntos em 2022 - Reprodução/Instagram

Publicado 10/08/2022 17:06 | Atualizado 10/08/2022 17:13

Rio - Beyoncé e Jay-Z tiraram uma foto em frente ao elevador que a irmã da cantora, Solange Knowles, deu socos e pontapés no cunhado em uma briga em 2014. Na época, circulou nas redes sociais um vídeo do momento que Solange ataca Jay-Z na frente de Beyoncé, que não a impede. Eles estavam saindo de uma festa do Met Gala no hotel Standard, em Nova York, nos Estados Unidos.

Até hoje não se sabe o real motivo da briga, mas os rumores da época deram a entender que foi por conta dos casos de infidelidade de Jay-Z.

"O mais importante é que nossa família passou por isso. Jay e Solange assumem sua parcela de responsabilidade pelo que ocorreu. Ambos reconhecem seu papel neste assunto privado que se desenrolou em público. Ambos pediram desculpas um ao outro e seguiram em frente como uma família unida. Os relatos de Solange estar intoxicada ou exibindo comportamento errático durante aquela noite são simplesmente falsos. No final das contas, as famílias têm problemas e nós não somos diferentes. Nós nos amamos e acima de tudo somos uma família. Deixamos isso para trás e esperamos que todos os outros façam o mesmo", disse o comunicado da família na ocasião.



Em 2017, Jay-Z se pronunciou sobre o ocorrido em entrevista ao podcast "Rap Radar". “Nós sempre tivemos um ótimo relacionamento. Briguei e ainda brigo com meus irmãos inúmeras vezes, mas continuo os amando. Como somos quem somos, essas brigas sempre tomam uma proporção bem maior do que gostamos. Considero Solange minha irmã e não minha cunhada. Ponto”, disse o rapper.