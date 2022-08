Cardi B escuta lançamento de Kevin O Chris e aprova: 'Finalmente' - Montagem/Instagram/Divulgação

Publicado 10/08/2022 20:46

Rio - Kevin O Chris lançou a versão de luxo do álbum "Sonho de Garoto", nesta quarta-feira, e se surpreendeu ao ver a rapper Cardi B divulgando uma das canções inéditas do disco nas redes sociais. A norte-americana foi aos Stories do Instagram para declarar sua aprovação à faixa "Clima Quente", mostrando estar atenta aos artistas brasileiros.

"Finalmente uma música que eu goste!", declarou Cardi na legenda de uma foto em que mostra a tela de seu celular enquanto escutava a canção. Sem perder tempo, Kevin repostou a imagem em seu perfil na rede social e comemorou: "Mais uma que a braba curtiu", declarou ele sobre a rapper que já postou vídeos escutando os hits "Evoluiu" e "Ela é do Tipo", ambas do funkeiro carioca.

E Kevin O Chris não é o único artista brasileiro que caiu nas graças de Cardi B. Em 2020, a rapper se juntou a Anitta na canção "Me Gusta", que acabou entrando no álbum mais recente da Poderosa, "Versions Of Me". Além disso, a artista norte-americana surpreendeu o público do Grammy, em 2021, ao apresentar o hit "WAP" com o remix de Pedro Sampaio.

Dono de grandes sucessos do funk, Kevin O Chris já coleciona parcerias com artistas internacionais como Drake, Dulce María e R3hab. Recentemente, o artista de 24 anos esteve em Portugal, onde se juntou ao cantor David Carreira no Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa. Nesta quarta-feira, o funkeiro lançou a nova versão do álbum e DVD "Sonho de Garoto", gravado em Portugal.

Confira: