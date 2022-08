Bruna Marquezine faz compras em shopping da Barra com suposto affair

Rio - Bruna Marquezine tirou a tarde desta quarta-feira para passear em um shopping de luxo localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Combinando uma blusa cropped e calça na cor preta, a atriz fez compras acompanhada por três rapazes, incluindo o ator Xolo Maridueña, que é apontado como o novo affair da artista. Os dois se conheceram ao fazer par romântico no filme "Besouro Azul", da DC Comics, que tem previsão de chegar aos cinemas em agosto de 2023.

Na última quinta-feira, Bruna recebeu uma homenagem especial do colega de cena no dia em que completou 27 anos. O ator norte-americano abriu o álbum de fotos ao lado da morena e parabenizou a artista: "Feliz aniversário, monstro da fofoca. Até depois de gravar um filme inteiro juntos, você ainda me aguenta, o que significa que você merece o aniversário mais feliz de todos".

Saiba quem é Xolo Mariedueña

O ator Romário Xolo Maridueña, mais conhecido como Xolo Maridueña, tem 21 anos. Ele é norte-americano, mas tem ascendência mexicana, cubana e equatoriana e ficou conhecido pela série "Cobra Kai", da Netflix. A carreira de Xolo começou em 2012, na série "Parenthood", onde ele atuou por três anos. Ele também já fez participações em "Twin Peaks" (2017), "Major Crimes" (2012), "Wu-Tang: An American Saga" (2019) e "A Hora do Rush" (2016).

Fã de fotografia, ele posta seus registros em seu perfil no Instagram dedicado a arte. Nesse canal, há algumas fotos dele ao lado de Bruna Marquezine. Em seu perfil pessoal, Xolo tem três milhões de seguidores. Discreto, Xolo já viveu um romance com a atriz Hannah Kepple, com quem contracenou em "Cobra Kai".

Relatar erro