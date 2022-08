Pedro Scooby em sua festa de aniversário - Reprodução Internet

Pedro Scooby em sua festa de aniversárioReprodução Internet

Publicado 11/08/2022 08:10 | Atualizado 11/08/2022 08:21

Rio - O surfista Pedro Scooby completou 34 anos nesta quarta-feira e comemorou a data em grande estilo: ele deu uma festa no bar de seu irmão, o Bar do Chefe, em Curicica, na Zona Oeste do Rio.

fotogaleria

Gente como a gente, Scooby fez uma postagem sobre o evento nas redes sociais e convidou todos a comparecerem. O nome do bairro chegou a ficar entre os tópicos mais comentados da plataforma e o bar ficou lotado. "Hoje na Curicica vai rolar meu aniversário e quem estiver por lá vai curtir muita surpresa. Vai ser fod*. A partir das 8 da noite, a galera sabe onde eu moro, onde é o Bar do Chefe, só colar ali que vai ter um monte de atração surpresa, vai ter uma festa fod* que eu estou dando pra Curicica porque esse é o meu presente de aniversário", escreveu.

Famosos como Jojo Todynho, Paulo André, Douglas Silva, Mariano e Jakelyne Oliveira, Giovanna Lancellotti, entre outros, prestigiaram a festa do surfista.