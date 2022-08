Claudia Raia fala sobre etarismo e defende a decisão de realizar procedimentos estéticos - Reprodução / Instagram

Publicado 11/08/2022 09:06 | Atualizado 11/08/2022 09:10

Rio - Claudia Raia, de 55 anos, usou as redes sociais, na última quarta-feira, para rebater discussões sobre etarismo — discriminação contra pessoas mais velhas — e admitiu pintar seu cabelo, regularmente, por escolha própria. Em um registro publicado no Instagram, a atriz ainda defendeu a decisão de fazer qualquer procedimento estético e afirmou que as mulheres devem ter o direito de fazer escolhas, independente da idade.

"Cabelo branco não significa idade, significa hereditariedade. A minha mãe ficou grisalha aos 24 anos. Eu pinto o meu cabelo desde os 25, não sei o que é não pintar a raiz. Eu pintava de vinte em vinte dias, de quinze em quinze. Agora, pinto de dez em dez dias, ou seja: Três vezes no mês estou pintando o cabelo. É uma vida de sacrifícios", iniciou Claudia em vídeo.

Ao desabafar sobre críticas que tem recebido por falar da discriminação etária, mas mesmo assim, manter os cabelos tingidos, a atriz ratificou que ninguém deve ser obrigado a nada, pois as pessoas devem realizar escolhas que promovam seu bem-estar pessoal. "[Dizem] 'Quem fala de etarismo tem que ficar com cabelos brancos'. Mentira. A pessoa faz o que quer da vida. Se quiser pintar o cabelo, pinta, se quiser ficar com ele branco, fica. Que palhaçada é essa? [Falar sobre] Etarismo também é ser livre", pontuou.

Posteriormente, Claudia falou acerca do respeito à liberdade feminina e aconselhou aos seguidores que parem de "nivelar" as mulheres por procedimentos estéticos que possam ou não ter realizado. "Ser mulher é ser livre, a pessoa escolhe se quer fazer um procedimento, se quer deixar o cabelo branco, se quer fazer um botox. Ninguém tem nada a ver com isso. Que coisa essa de ficar monitorando o que os outros fazem. Se a pessoa é melhor por causa disso. Parem com isso!", concluiu a atriz.

