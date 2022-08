Dani Souza e Mirella Santos reatam amizade - Reprodução do Instagram

Rio - A briga entre Dani Souza, de 41 anos, e Mirella Santos, de 39, chegou ao fim após cinco anos. As duas se reencontraram no Ceará e reataram a amizade. Elas contaram a novidade para os fãs através do Instagram, nesta quarta-feira, e publicaram uma foto abraçadinhas.

"Depois de cinco anos, nos reencontramos e nos resolvemos. Que saudade, amiga. Te amo", diz o post compartilhado pelas duas. Os internautas vibraram com a notícia. "Aí fiquei muito feliz!!! Suas lindas", comentou um fã. "Fico tão feliz. Sonhava em ver essa reconciliação", afirmou outro. "Que lindo ver essa amizade voltando se renovando", destacou um terceiro.

Dani e Mirella ficaram amigas no reality 'A Fazenda', da Record TV, em 2009. No entanto, a ex-panicat contou em seu canal no Youtube, em 2020, que elas se desentenderam devido outras pessoas. "Não sei o que aconteceu, porque ela também não me falou. Na época, a gente conversou por cima. Mas ela parou de falar comigo por causa de uma outra pessoa que contratei para trabalhar comigo. Eu tentei falar com ela depois, mas não tive sucesso. Sou uma pessoa muito madura em relação a qualquer tipo de assunto, vou esperar o tempo dela. Quando ela se ela se sentir à vontade e confortável, a gente vai conversar. Gosto bastante dela, mas vamos deixar o tempo dizer", disse.