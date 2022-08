Lívia Andrade esbanja boa forma em clique de biquíni - Reprodução do Instagram

Publicado 11/08/2022 09:52 | Atualizado 11/08/2022 09:54

Rio - Lívia Andrade, de 39 anos, arrancou suspiros dos internautas ao publicar um clique de biquíni no Istagram, nesta quarta-feira. Com um modelo de tricô, a apresentadora esbanjou beleza e boa forma ao posar em uma praia da Flórida, nos Estados Unidos.

fotogaleria

"Agora sim, estou pronta!!! Alma lavada e salgada", escreveu ela na legenda. Através dos comentários, os internautas teceram vários elogios a ela. "A beleza do mar e a sua beleza. Que fotão, está sempre pronta pra arrasar", disse um. "É um corpão para se admirar", comentou outro. "Que Perfeição", destacou outro.

Lívia Andrade está longe das telinhas desde seu desligamento do SBT, em 2020. A volta da apresentadora à televisão seria no "Música Mix", da Band, neste ano. No entanto, o programa foi cancelado.