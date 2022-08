Adele e o namorado, Rich Paul - Divulgação

Publicado 15/08/2022 16:48 | Atualizado 15/08/2022 16:54

Rio - Adele falou abertamente sobre seu relacionamento com Rich Paul. Aos 34 anos, a cantora foi capa da revista "Elle UK" revelou que planeja construir uma família com o empresário, de 40 anos.

"Definitivamente quero mais filhos. Sou dona de casa e matriarca, e uma vida estável me ajuda com minha música", contou a artista, que é mãe de Angelo, de 9 anos, do casamento com o ex-marido, Simone Konecki. Rich tmabém já é pai de três filhos.

Adele e Rich se conheceram em uma festa há cerca de dois anos e assumiram o namoro publicamente em 2021, assim que a cantora finalizou seu divórico. "Não estou noiva! Mas amo joias!", disse Adele, negando as especulações de que o namorado a teria pedido em casamento. Contudo, ela acrescentou que pretende se casar novamente. "Nunca estive tão apaixonada como agora. Eu sou obcecada por ele", concluiu.