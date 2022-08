Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso presenteiam Zyan com patinhos no rancho da família - Reprodução/Instagram

Publicado 15/08/2022 16:29

Rio - Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso encantaram a web com um vídeo em que presenteiam o filho, Zyan, com patinhos no rancho da família. Nesta segunda-feira, a influenciadora compartilhou o registro no Instagram, mostrando o caçula animado com a novidade.

"Finalmente Baby Z ganhou seus tão amados patinhos!!! E parece que ficou muito feliz e empolgado com os novos moradores do Rancho da Montanha, não parece?", escreveu Gioh, na legenda da postagem. No vídeo, Gagliasso aparece com os bichinhos em uma caixa de transporte, enquanto Zyan corre para ver os filhotes, acompanhado pelo irmão, Bless. Depois, o casal ainda mostrou ao pequeno como segurar um dos patinhos.

Nos comentários, fãs e amigos se derreteram pelo show de fofura visto nas imagens: "É lindo ver pais ensinando os filhos a amar e proteger os animais", declarou uma seguidora. "Que gracinha... Ele colocando o patinho no chão com o maior cuidado", comentou outra pessoa. "Baby Z é igual Felícia do 'Tiny Toons'", brincou mais uma internauta.

