Melody não participou da apresentação de sua parceria musical no ’Caldeirão’Reprodução/Instagram

Publicado 15/08/2022 18:19

Rio - Melody esclareceu nesta segunda-feira (15) o motivo de não ter se apresentado no "Domingão com Huck" ao lado de Ana Castela e DJ Chris no Beat. A ausência virou assunto entre os internautas e a cantora de 15 anos contou que foi convidada para a atração mas não conseguiu o alvará assinado por um juiz para cantar o single "Pipoco" junto dos artistas.

"Esses dias, a Ana Castela foi no 'Domingão com Huck', no 'TVZ', no 'Criança Esperança', e a galera ficou comentando: 'Por que a Melody não foi? A Melody não foi convidada?' Gente, eu fui convidada pra todos eles", disse. "Seria muito legal fazer o feat de novo com a Ana Castela lá, cantando com ela ao vivo, porém, geralmente os programas de televisão chamam muito em cima da hora. E para ir pra nesses programas de televisão, eu preciso de um alvará específico, o juiz tem que assinar e sempre demora pra assinar. Não dá tempo de ter esse alvará antes do programa, então por isso que não fui". esclareceu.