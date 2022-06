Marcela Mc Gowan e a namorada, a cantora Luiza. - reprodução do instagram

Marcela Mc Gowan e a namorada, a cantora Luiza. reprodução do instagram

Publicado 12/06/2022 05:00

Rio - "Somos um casal divertido e grudento", afirma a ex-BBB e sexóloga Marcela Mc Gowan sobre seu relacionamento com a cantora sertaneja Luiza Martins. As duas vão comemorar o segundo Dia dos Namorados juntas, neste domingo, de um jeitinho bem especial. "A gente está trabalhando tanto que nossa comemoração vai ser em casa mesmo. Vamos jantar, ficar bem desconectadas de tudo, descansar, nos curtir. A gente até pensou em viajar, mas uma olhamos para a cara da outra e pensamos: 'vamos ficar em casa'", conta a empresária, aos risos.

fotogaleria

Mesmo no aconchego do lar, Marcela garante que vai surpreender a amada. "É claro que eu vou fazer uma surpresa pra ela hoje, que eu vou presentear", frisa. Luiza, inclusive, deixou uma dica do que gostaria de ganhar nesta data especial. Marcela lançou recentemente uma linha de produtos eróticos e Luiza comentou em uma publicação do Instagram qual o seu "brinquedo" preferido. "Dia dos namorados chegando e eu já sei o que eu quero, hein, linda. Tá fácil pra você", disse a cantora.

Durante o bate-papo com o DIA, Marcela conta que Luiza a ajudou nos testes de alguns brinquedinhos sexuais. "Nós testamos várias coisas juntas. Eu queria que fosse um 'sexy toy' confortável na hora do uso e foi importante a opinião dela pra mim. O nosso brinquedinho favorito foi e é o vibrador que tem sucção, pulsação".

Você pode até não conhecer o casal pessoalmente, mas dá pra sentir o amor que sentem só de olhar para elas. Nas redes sociais, as duas compartilham fotos juntinhas e muitas declarações. Marcela garante que o romantismo faz parte do dia a dia delas. "A gente tem maneiras diferentes de demonstrar sentimentos, mas as duas são bem românticas. Ela é muito de cuidar de mim, de falar o que está sentindo. Eu sou mais de escrever, deixar bilhetinhos. Todo esse cuidado e carinho na relação faz diferença".

Casamento e filhos

Marcela também não esconde a vontade de casar com Luiza e de ter filhos. "Está tudo nos nossos planos. Desde o ano passado a gente queria isso: casar, ter filhos. Mas com a morte do Maurílio (que fazia dupla com Luiza), no fim do ano passado, a gente pausou essa ideia. Até porque a Luiza precisou viver o luto dela, então, não fazia sentido pensar nisso naquele momento. Mas agora o momento é outro: ela deseja estruturar a carreira dela, eu a minha empresa. Mas ano que vem no máximo a gente casa. O filho a gente espera mais um pouquinho".

Onda de amor e medo

Desde que anunciou o namoro, no final de 2020, o casal recebeu uma onda de afeto de seus fãs. "Todo esse carinho foi uma surpresa muito positiva. Esse é meu primeiro relacionamento público com uma mulher. Digo que 'dentro da nossa bolha', a gente recebe muito carinho, muita mensagem bacana. É impressionante o quanto as pessoas se identificam com a gente, torcem", comenta ela, que pondera: "Mas claro que quando saímos da nossa 'bolha' tem coisas que não são legais. Mas eu nem leio esses comentários maldosos, preconceituosos, pra não absorvê-los". Por fim, Marcela desabafa: "Nunca tive que pensar se eu ia beijar um homem na rua, se eu podia, o que as pessoas iam achar. Já com a Lu eu tenho que estar mais atenta. É muito ruim isso, é uma sensação de medo inexplicável. Não é só o incômodo da gente não poder mostrar afeto, se beijar publicamente... é ter medo mesmo. É um estado de alerta o tempo todo".

Dicas para curtir o Dia dos Namorados

Além de revelar detalhes sobre seu relacionamento, Marcela ainda dá dicas para os casais que planejam comemorar o Dia dos Namorados em grande estilo. "Acho que nessa data tudo é válido. Principalmente, experimentar sensações diferentes. Então, vale criar um ambiente com velas aromáticas, usar óleos de massagem. E, gente, se forem almoçar ou jantar antes, nada de comidas muito pesadas, muito açúcar, pra não ficar com a sensação de 'peso', acaba o clima", brinca a sexóloga.