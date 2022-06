Perlla e Patrick Abrahão - Rafa Vidal/ Divulgação

Rio - Comemorar o Dia dos Namorados com a pessoa amada é bom, mas imagina curtir a data em plena lua de mel em Cancún, no México! Essa é a realidade de Perlla e Patrick Abrahão, neste domingo. Em entrevista ao Dia, a cantora fala sobre o momento especial que o casal vive e adianta os planos para celebrar, mais uma vez, o amor dos dois.

"O primeiro dia dos namorados depois de casados, com certeza, merece uma comemoração muito especial. Principalmente porque passaremos a data em meio a nossa lua de mel em Cancún. Os planos são ficar bem juntinhos, um jantar romântico, algumas fotos e muito amor e carinho", adianta Perlla, que destaca: "Esse é o nosso segundo Dia dos Namorados juntos, mas no ano passado estávamos só namorando. Esse ano estamos casados e mais juntos do que nunca. Então com certeza será bem especial".



Apaixonados, eles costumam a trocar presentes nas datas especiais. "Não só nessas datas românticas, mas no dia a dia do casal mesmo. Somos um casal que gosta muito disso. Então estamos nos presenteando sempre. E acho isso importante, não só a questão do presente, mas você demonstrar o seu carinho e sua admiração pelo outro sempre, não só numa data específica", comenta.



Perlla também confessa que, quando podem, ela e Patrick estão sempre coladinhos. "Nós fazemos tudo juntos, tanto no que diz respeito a trabalho, um está sempre acompanhando, ajudando e apoiando o outro, quanto na questão musical, já que os dois são músicos. Na igreja também estamos sempre juntos, nas reuniões familiares", diz a artista. "Estamos sempre tentando um apoiar o outro e estar junto. A não ser quando eu tenho algum compromisso artístico e de repente ele não consegue acompanhar, ou quando ele tem que viajar para resolver alguma coisa mais urgente do trabalho dele. Mas mesmo nessas situações, quando acaba o compromisso, a gente dá logo um jeito de ir ao encontro um do outro. Somos um casal que, acima de tudo, apoia o crescimento um do outro", completa.