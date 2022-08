Mari Alexandre e Záion - Reprodução Internet

Publicado 16/08/2022 10:41 | Atualizado 16/08/2022 10:45

Rio - Záion Alexandre, de 12 anos, filho caçula de Fábio Jr., postou no Instagram uma foto em que aparece ao lado da mãe, Mari Alexandre, e enalteceu a ex-modelo. "A melhor pai e mãe ao mesmo tempo. Te amo", escreveu o adolescente na legenda da imagem.

No Dia dos Pais, comemorado no último domingo, Záion deu para a mãe uma camiseta estampada com os dizeres "Super Pai". Além de Záion, Fábio Jr. também é pai de Cleo, de 39 anos, Tainá, de 36, Krizia, de 34, e Fiuk, de 31.

Fábio Jr. e Mari Alexandre ficaram juntos por três anos e o casamento chegou ao fim em 2010. Desde 2016, o cantor é casado com Fernanda Pascucci. Em algumas entrevistas, Mari Alexandre disse que a atual mulher do artista é muito ciumenta e não permite que ele visite o filho.