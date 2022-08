Uau! Jade Picon mostra corpo enxuto em praia do Rio

Rio - A influenciadora digital Jade Picon exibiu suas curvas nas areias da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta terça-feira. Usando um biquíni com estampa de zebra, Jade mostrou toda sua boa forma no local. Jade tem o costume de mostrar nas redes sociais seus treinos na academia, que incluem cardio e também musculação.

Em breve, a influenciadora poderá ser vista na novela "Travessia", de Glória Perez, que vai substituir "Pantanal" no horário nobre da TV Globo. Jade vai interpretar a personagem Chiara e precisou cortar os cabelos para a trama. A escalação da influenciadora digital aconteceu após sua passagem pelo "BBB 22" e foi alvo de alguns protestos. Muitos artistas se sentiram prejudicados por Jade não ter formação de atriz e conseguir um papel de destaque em uma novela da Globo.

Relatar erro