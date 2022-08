Clara Maria e Bruna Marquezine - Reprodução/Instagram

Publicado 16/08/2022 15:16 | Atualizado 16/08/2022 15:56

Rio - Tatá Werneck empolgou os seguidores, nesta terça-feira (16), ao publicar imagens de sua filha ao lado de Bruna Marquezine. No Instagram, a apresentadora mostrou a atriz brincando junto de Clara Maria, de 2 anos.

fotogaleria "Falei para Cacá: 'Vem uma amiga da mamãe que é super-herói'. 'Ela fala?', 'Fala'. 'Mamãe, ela voa?'. Liguei para a Bruna: 'Bru, você vai ter que arrumar um jeito de voar'", escreveu na legenda.

A legenda remete ao novo projeto de Bruna Marquezine, que integra o elenco do filme "Besouro Azul", com previsão de estreia nos cinemas brasileiros em 2023. No longa da DC Comics, a atriz interpreta Penny, protagonista feminina e par romântico de Jaime Reyes, interpretado por Xolo Maridueña.