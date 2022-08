Rodolffo rasga braço em arame farpado durante trilha - Reprodução / Instagram

Rodolffo rasga braço em arame farpado durante trilhaReprodução / Instagram

Publicado 17/08/2022 09:48

Rio - O cantor e ex-BBB Rodolffo Matthaus, da dupla com Israel, usou as redes sociais, na última terça-feira, para contar aos seguidores sobre um acidente sofrido em meio à natureza. No Instagram, o artista publicou um vídeo onde explicou que na tentativa de se apoiar em uma cerca para não cair, acabou rasgando seu braço no arame farpado.

"O tombo foi feio! Estava com uma mão no celular e outra segurando a cerca, descendo. Quando fui escorregar, abracei o arame para não cair no chão. Ele me 'mordeu' tão forte... Arrancou 'couro' do meu braço", contou o cantor, bem-humorado. "Até cabelo tem pregado em minha camiseta, rasgou!", acrescentou.

Na legenda do registro, Rodolffo tranquilizou os fãs, de forma brincalhona. "Calma! É só uma trilha com emoção", escreveu.

Nos comentários da publicação, fãs também riram da situação e aconselharam o cantor. "A razão dos homens viverem menos que as mulheres!", brincou uma internauta. "É trilha ou escorregador?", disse outro. "Mas gente?! Cuidado, homem!", comentou uma fã. "Meu deus! Tenha juízo, homem", indicou outra.

