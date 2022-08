Mãe de Tiago Abravanel inaugura exposição de arte e recebe carinho do filho e da irmã

Rio - Cintia Abravanel, filha de Silvio Santos e mãe de Tiago Abravanel, lançou sua exposição de arte, "Nuances de uma Abrava", em um shopping de São Paulo, na noite desta terça-feira. Ela recebeu o carinho de amigos e familiares, entre eles o próprio Tiago e o marido, Fernando Poli.

Quem também marcou presença por lá foi uma das irmãs de Cintia, Renata Abravanel, que estava acompanhada pelos dois filhos, Daniel e Nina. As irmãs posaram juntas para foto e trocaram muitos carinhos e abraços. Durante sua participação no "BBB 22", Tiago Abravanel chegou a comentar que suas tias não costumam encontrar muito com Cintia.

