Marcos Palmeira vai a restaurante com a filha, Julia

Rio - O ator Marcos Palmeira, de 58 anos, fez uma rara aparição ao lado da filha, Júlia, de 15, na noite desta terça-feira. O intérprete de José Leôncio, de "Pantanal", esteve em um restaurante japonês em Ipanema, na Zona Sul do Rio. Júlia é fruto do relacionamento de Marcos Palmeira com a diretora Amora Mautner. Eles ficaram juntos de 2005 a 2012. Desde 2016, Marcos Palmeira é casado com Gabriela Gastal.

